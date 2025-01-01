Борис Павлович — российский театральный режиссёр, драматург, актёр и педагог. Родился 24 марта 1980 года в Ленинграде.

Окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства по специальности «Режиссура драмы». В 2006–2013 годах был художественным руководителем «Театра на Спасской» в Кирове. В 2013–2016 годах возглавлял отдел социально-просветительских программ БДТ имени Г. А. Товстоногова, где стал автором «Педагогической лаборатории БДТ» и ряда инклюзивных проектов.

Руководитель проектов «Встреча» и «Разговоры», связанных с театральной педагогикой и работой с особенными зрителями.