Борис Павлович
Киноафиша Персоны Борис Павлович

Борис Павлович

Дата рождения
24 марта 1980
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Овен

Биография Бориса Павловича

Борис Павлович — российский театральный режиссёр, драматург, актёр и педагог. Родился 24 марта 1980 года в Ленинграде.

Окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства по специальности «Режиссура драмы». В 2006–2013 годах был художественным руководителем «Театра на Спасской» в Кирове. В 2013–2016 годах возглавлял отдел социально-просветительских программ БДТ имени Г. А. Товстоногова, где стал автором «Педагогической лаборатории БДТ» и ряда инклюзивных проектов.

Руководитель проектов «Встреча» и «Разговоры», связанных с театральной педагогикой и работой с особенными зрителями.

