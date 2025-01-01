Спектакль «Человек» по мотивам произведения Виктора Франкла

В БДТ имени Г.А. Товстоногова состоится премьера спектакля «Человек», созданного словенским режиссером Томи Янежичем по мотивам знаменитой книги Виктора Франкла «Скажи жизни «Да»: записки психолога, пережившего концлагерь». Это произведение стало знаковым для психологии XX века и глубоко затрагивает темы внутренней свободы и достоинства, а также выборов, которые человек делает в нечеловеческих условиях.

Творческий состав

В спектакле участвуют народный артист России Валерий Дегтярь и заслуженные артисты России: Татьяна Бедова, Евгений Чудаков, Нина Александрова, Антон Шварц, Варвара Павлова и Борис Павлович. Кроме того, на сцене выступят и молодые актеры стажерской группы, а также музыканты театра. Это создает уникальную атмосферу, объединяя артистов разных поколений.

Книга, послужившая вдохновением

Книга Франкла, «Скажи жизни «Да»: записки психолога, пережившего концлагерь», считается одной из самых значимых работ о человеческой психологии. Философ Карл Ясперс охарактеризовал её как «величайшее человеческое творение». В ней исследуется природа человека, который, несмотря на все ужасы, способен сохранять достоинство и стойкость.

Режиссерский взгляд

Томи Янежич, автор постановки, делится своими соображениями о свободе и её значении: «Свобода», — повторяли мы про себя и все еще не могли ее постичь». Главная цель спектакля — создать пространство для размышлений о свободе, как внутренней, так и внешней, и о том, что она значит для каждого из нас в контексте современного общества.

Заключение

Спектакль «Человек» поможет зрителям глубже понять себя и окружающий мир, отразит внутренние переживания человека и его моральный выбор в любых обстоятельствах. Рекомендуется к просмотру тем, кто интересуется психологией и философией человеческой жизни.