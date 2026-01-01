Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк Роберт Пуллен
Mark Robert Pullen
Персоны
Персоны
Марк Роберт Пуллен
Марк Роберт Пуллен
Mark Robert Pullen
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник, Романтический герой
Популярные фильмы
7.6
Мотылек
(2017)
6.3
Робин Гуд
(2025)
Фильмография Марк Роберт Пуллен
Жанр
Все
Биография
Драма
Криминал
Мелодрама
Приключения
Год
Все
2025
2017
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
6.3
Робин Гуд
приключения, мелодрама
2025, США
7.6
Мотылек
Papillon
драма, криминал, биография
2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
Смотреть трейлер
Рецензия
