Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Sen Wang
Sen Wang
Киноафиша
Персоны
Sen Wang
Sen Wang
Sen Wang
Дата рождения
3 августа 1989
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Пекин, Китай
Популярные фильмы
2.9
Отмель
(2025)
0.0
Семь версий меня
(2017)
0.0
Битва за любовь
(2025)
Фильмография Sen Wang
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Приключения
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2017
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актер
3
Битва за любовь
мелодрама
2025, Китай
2.9
Отмель
The Shallows
приключения, ужасы, триллер
2025, Китай
Семь версий меня
драма, мелодрама, триллер
2017, Китай
Это еще не конец: график выхода 5 сезона «Призраков», который уже точно не будет последним
Не «Интерстеллар» и не «Годзилла»: 3 фантастических фильма 2010-х, которые вы зря пропустили — кажая минута на вес золота
Где мама Адриана в 6 сезоне «Леди Баг»: раскрываем судьбу Эмили Агрест
По США запустили ядерную ракету, долетит через 15 минут: что было дальше? Концовка «Дома динамита» совсем не оправдала надежд
Дачный сезон закончен, но вы попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР с героем на шести сотках (тест)
Планы по перезапуску «Клиники» трещат по швам: сняли всего 3 серии, а уже начались проблемы — фанаты умоляют все отменить
«Нельзя показывать детям»: в России призывают убрать «Машу и Медведя» со всех площадок — разобрались, в чем весь сыр-бор
Трус не играет в хоккей: а вот тест пройти может – вспомните 5 фильмов СССР со спортсменами в главных ролях
Новым Джеймсом Бондом впервые станет девушка? Сидни Суини готова примерить роль шпионки с лицензией на убийство
Российский мульт покорил всех — от Южной Кореи до Европы: «Холоп» рядом с ним просто отдыхает — он заработал в 20 раз меньше
«Инди всегда был готов умереть»: концовка хоррора «Глазами пса» не то, чем кажется – фильм вовсе не о «страшных призраках в доме»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667