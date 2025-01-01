Это еще не конец: график выхода 5 сезона «Призраков», который уже точно не будет последним

Не «Интерстеллар» и не «Годзилла»: 3 фантастических фильма 2010-х, которые вы зря пропустили — кажая минута на вес золота

Где мама Адриана в 6 сезоне «Леди Баг»: раскрываем судьбу Эмили Агрест

По США запустили ядерную ракету, долетит через 15 минут: что было дальше? Концовка «Дома динамита» совсем не оправдала надежд

Дачный сезон закончен, но вы попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР с героем на шести сотках (тест)

Планы по перезапуску «Клиники» трещат по швам: сняли всего 3 серии, а уже начались проблемы — фанаты умоляют все отменить

«Нельзя показывать детям»: в России призывают убрать «Машу и Медведя» со всех площадок — разобрались, в чем весь сыр-бор

Трус не играет в хоккей: а вот тест пройти может – вспомните 5 фильмов СССР со спортсменами в главных ролях

Новым Джеймсом Бондом впервые станет девушка? Сидни Суини готова примерить роль шпионки с лицензией на убийство

Российский мульт покорил всех — от Южной Кореи до Европы: «Холоп» рядом с ним просто отдыхает — он заработал в 20 раз меньше