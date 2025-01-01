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Анастасия Калашникова
Anastasiya Kalashnikova
Киноафиша
Персоны
Анастасия Калашникова
Анастасия Калашникова
Anastasiya Kalashnikova
Дата рождения
20 июля 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Популярные фильмы
7.0
Юрка
(2024)
Фильмография Анастасия Калашникова
Жанр
Все
Драма
Криминал
Год
Все
2024
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7
Юрка
Yurka
криминал, драма
2024, Россия
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Новости о Анастасия Калашникова
Анастасия Калашникова ответила на вопросы Киноафиши
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