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Постер сериала История Хуаны
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Киноафиша Сериалы История Хуаны

История Хуаны (2024 - 2024)

La Historia de Juana 18+
Год выпуска 2024
Страна Мексика
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Las Estrellas
Продолжительность сериала 65 часов 0 минут

О чем сериал

Мексиканский ремейк венесуэльской мелодрамы «Девственница Хуана». Талантливая и ответственная студентка Хуана учится на инженера и увлекается фотографией. Она – гордость своей мамы и бабушки, не окончивших колледж. У целеустремлённой Хуаны были большие планы на будущее, которые перевернуло неожиданное открытие – она беременна. В это трудно поверить, ведь у неё никогда не было парня. Оказывается, дело не в чуде, а в ошибке медиков: на приёме в клинике Хуану перепутали с другой пациенткой, суррогатной матерью. Биологический отец – богатый и женатый бизнесмен Габриэль, который мечтает о ребёнке. Теперь будущим родителям придётся разбираться с последствиями невероятного недоразумения – очень большими последствиями, меняющими судьбы.

В ролях
В ролях
Мойсес Арисменди
Фабиола Гуахардо
Генри Закка
Марио Моран
Греттель Вальдес
Камила Валеро
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.5 IMDb
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Сезоны
История Хуаны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 65 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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