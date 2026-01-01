Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Миа Грюнвальд
Mia Grunwald
Киноафиша
Персоны
Миа Грюнвальд
Миа Грюнвальд
Mia Grunwald
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Герой боевиков, Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.9
Винтажное Рождество
(2024)
6.2
Проектирование Рождества с тобой
(2023)
5.6
Любовь витает в воздухе
(2023)
Фильмография Миа Грюнвальд
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Ужасы
Год
Все
2026
2024
2023
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
4.1
Кит-убийца
Killer Whale
боевик, ужасы, детектив
2026, Австралия / США
Смотреть трейлер
Билеты
6.9
Винтажное Рождество
A Vintage Christmas
мелодрама
2024, Австралия
5.6
Любовь витает в воздухе
Love Is in the Air
комедия, драма, мелодрама
2023, Австралия
Смотреть трейлер
6.2
Проектирование Рождества с тобой
Mistletoe Moments
мелодрама
2023, США
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667