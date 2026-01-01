Оповещения от Киноафиши
Мерритт Паттерсон Merritt Patterson
Киноафиша Персоны Мерритт Паттерсон

Мерритт Паттерсон

Merritt Patterson

Дата рождения
2 сентября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Рост
165 см
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Члены королевской семьи 7.5
Члены королевской семьи (2015)
Винтажное Рождество 6.9
Винтажное Рождество (2024)
Сейчас 6.6
Сейчас (2021)

Фильмография Мерритт Паттерсон

Жанр
Год
Винтажное Рождество 6.9
Винтажное Рождество A Vintage Christmas
мелодрама 2024, Австралия
Рождественское меню 6.2
Рождественское меню Catering Christmas
комедия, мелодрама 2022, Канада / США
Сейчас 6.6
Сейчас
комедия 2021, США
Навсегда в моём сердце 6.3
Навсегда в моём сердце Forever in My Heart
мелодрама 2019, США / Ирландия
Несломленный: Путь к искуплению 5.8
Несломленный: Путь к искуплению Unbroken: Path to Redemption
драма, биография, исторический 2018, США
Члены королевской семьи 7.5
Члены королевской семьи
драма 2015, США
Волки 5.2
Волки Wolves
ужасы, боевик 2014, Франция
Смотреть трейлер
Рейвенсвуд 6.5
Рейвенсвуд
драма, ужасы 2013, США
Цельнометаллический захватчик 3.5
Цельнометаллический захватчик Iron Invader
фантастика 2011, Канада
