Мерритт Паттерсон
Merritt Patterson
Дата рождения
2 сентября 1990
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Рост
165 см
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Члены королевской семьи
(2015)
6.9
Винтажное Рождество
(2024)
6.6
Сейчас
(2021)
Фильмография Мерритт Паттерсон
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2024
2022
2021
2019
2018
2015
2014
2013
2011
Все
9
Фильмы
6
Сериалы
3
Актер
9
Продюсер
1
6.9
Винтажное Рождество
A Vintage Christmas
мелодрама
2024, Австралия
6.2
Рождественское меню
Catering Christmas
комедия, мелодрама
2022, Канада / США
6.6
Сейчас
комедия
2021, США
6.3
Навсегда в моём сердце
Forever in My Heart
мелодрама
2019, США / Ирландия
5.8
Несломленный: Путь к искуплению
Unbroken: Path to Redemption
драма, биография, исторический
2018, США
7.5
Члены королевской семьи
драма
2015, США
5.2
Волки
Wolves
ужасы, боевик
2014, Франция
Смотреть трейлер
6.5
Рейвенсвуд
драма, ужасы
2013, США
3.5
Цельнометаллический захватчик
Iron Invader
фантастика
2011, Канада
