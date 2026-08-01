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Два плюс два
Киноафиша Два плюс два

Спектакль Два плюс два

Постановка
Коляда-театр 18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль «Два плюс два» в Коляда-театре

Спектакль «Два плюс два» состоит из одноактных пьес, написанных Николаем Колядой совсем недавно. В программе представлены две пьесы: первая — «КЛИН-ОБОЗ», написанная для двух актрис, и вторая — «Икар», предназначенная для двух актеров. Именно поэтому общее название спектакля — «Два плюс два». Эти пьесы объединяет две главные темы: любовь и одиночество.

КЛИН-ОБОЗ

В первой пьесе «КЛИН-ОБОЗ» разворачивается история двух женщин — деревенской и городской. Одна из них является женой пропойцы, отбывающего срок за кражу теленка, а другая — модной писательницей, которая решила купить дом напротив для уединения и творчества. Ровесницы, общающиеся между собой, словно представительницы разных поколений и миров, ворвались в жизнь друг друга, как вьюга в открытую дверь. Интересно, что название «КЛИН-ОБОЗ» — это аббревиатура, означающая: «Как люблю и ненавижу, один Бог об этом знает».

Икар

Во второй пьесе «Икар» действие происходит между двумя сорокалетними мужчинами, один из которых стал отчимом другому. «Сынок», чувствуя бездарность своей жизни — он торгует луком в овощной палатке — решает кардинально изменить свою судьбу и уехать из России. Здесь представлены две небольшие истории: женская и мужская части. На просторах России живут странные люди, мучающиеся с поисками любви, счастья и понимания, обращающиеся к Богу и не находящие ответа.

Постановка Николая Коляды

Спектакль отличается от привычных постановок Коляда-театра отсутствием массовых сцен, танцев и жесткой режиссуры. Он полностью сосредоточен на актерской игре. Лучшие актеры театра демонстрируют свое мастерство, создавая уникальную атмосферу. Постановка, сценография и музыкальное оформление разработаны самим Николаем Колядой.

Режиссер
Николай Коляда
Николай Коляда
В ролях
Василина Маковцева
Ирина Плесняева
Вера Цвиткис
Сергей Федоров
Никита Рыбкин

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В других городах
Август
26 августа среда
19:30
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
от 1200 ₽

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