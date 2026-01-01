Оповещения от Киноафиши
Мариано Пенья
Мариано Пенья Mariano Peña
Киноафиша Персоны Мариано Пенья

Мариано Пенья

Mariano Peña

Дата рождения
1 февраля 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Мансанилья, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Фильмография Мариано Пенья

Жанр
Год
Эна, королева Испании 7.3
Эна, королева Испании
драма, исторический 2024, Испания
Маленькие совпадения 7
Маленькие совпадения
комедия, мелодрама 2018, Испания
Божественный свет 5.4
Божественный свет Luz prodigiosa, La
драма 2003, Испания
