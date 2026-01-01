Мариано Пенья

Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»

Эти 3 российских сериала выйдут под конец зимы 2026 года: один из них — новинка на НТВ

«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы

«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»

Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей

Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х

Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии

«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет

3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+

«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось