Мариано Пенья
Mariano Peña
Мариано Пенья
Мариано Пенья
Mariano Peña
Дата рождения
1 февраля 1960
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Мансанилья, Испания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
7.2
Эна, королева Испании
(2024)
7.0
Маленькие совпадения
(2018)
5.4
Божественный свет
(2003)
Фильмография Мариано Пенья
7.3
Эна, королева Испании
драма, исторический
2024, Испания
7
Маленькие совпадения
комедия, мелодрама
2018, Испания
5.4
Божественный свет
Luz prodigiosa, La
драма
2003, Испания
