Kinoafisha
Mariano Peña
Mariano Peña
Date of Birth
1 February 1960
Age
66 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero
Popular Films
7.2
Ena. La reina Victoria Eugenia
(2024)
7.0
Pequeñas Coincidencias
(2018)
5.4
The End of a Mystery
(2003)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
History
Romantic
Year
All
2024
2018
2003
All
3
Films
1
TV Shows
2
Actor
3
7.3
Ena. La reina Victoria Eugenia
Drama, History
2024, Spain
7
Pequeñas Coincidencias
Comedy, Romantic
2018, Spain
5.4
The End of a Mystery
Luz prodigiosa, La
Drama
2003, Spain
