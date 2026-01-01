Mariano Peña

Menu
Date of Birth
1 February 1960
Age
66 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero

Popular Films

Ena. La reina Victoria Eugenia 7.2
Ena. La reina Victoria Eugenia (2024)
Pequeñas Coincidencias 7.0
Pequeñas Coincidencias (2018)
The End of a Mystery 5.4
The End of a Mystery (2003)

Filmography

Genre
Year
Ena. La reina Victoria Eugenia 7.3
Ena. La reina Victoria Eugenia
Drama, History 2024, Spain
Pequeñas Coincidencias 7
Pequeñas Coincidencias
Comedy, Romantic 2018, Spain
The End of a Mystery 5.4
The End of a Mystery Luz prodigiosa, La
Drama 2003, Spain
