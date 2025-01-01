Старый новый бывший

Когда-то Катя уехала из подмосковного Пущино, чтобы стать звездой эстрады, попутно оставив там своего возлюбленного - Колю. Теперь она - известная певица, ведущая яркую, богемную, но пустую жизнь, вместе с нелюбимым и не любящим ее продюсером Сашей. Благодаря необычному стечению обстоятельств, Катя попадает в другую реальность, в которой у нее есть муж, доктор районной поликлиники, двое маленьких детей и выбор: обрести потерянную когда-то человечность в простоте семейных отношений или остаться одинокой пустышкой, в мире, где никто не подарит ей искреннего тепла и любви.