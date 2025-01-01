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Киноафиша Фильмы Старый новый бывший

Старый новый бывший

18+
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О фильме

Когда-то Катя уехала из подмосковного Пущино, чтобы стать звездой эстрады, попутно оставив там своего возлюбленного - Колю. Теперь она - известная певица, ведущая яркую, богемную, но пустую жизнь, вместе с нелюбимым и не любящим ее продюсером Сашей. Благодаря необычному стечению обстоятельств, Катя попадает в другую реальность, в которой у нее есть муж, доктор районной поликлиники, двое маленьких детей и выбор: обрести потерянную когда-то человечность в простоте семейных отношений или остаться одинокой пустышкой, в мире, где никто не подарит ей искреннего тепла и любви.

Страна Россия
Производство КИОН Фильм, Кулик Продакшн
Другие названия
Staryy novyy byvshiy, Старый новый бывший
Режиссер
Александра Лупашко
Александра Лупашко
В ролях
Елизавета Базыкина
Елизавета Базыкина
Павел Майков
Павел Майков
Роман Евдокимов
Роман Евдокимов
Юлия Топольницкая
Юлия Топольницкая
Ян Цапник
Ян Цапник
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