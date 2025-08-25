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Постер фильма Больной щенок
5.8
Больной щенок - Трейлер
Киноафиша Фильмы Больной щенок
5.8

Больной щенок

, 2025
Sick Puppy
Канада / ужасы, триллер / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Больной щенок
5.8
Пойду 0
Не пойду 0
Больной щенок - Трейлер
Больной щенок  Трейлер

В ролях

Дилан Тейлор
Дилан Тейлор
Dale
Наташа Калис
Charlie
Rachel Boyd
Mia
Тони Наппо
Bill
Джулия Дайан
Devon
Precious Chong
Dr. Hanson
Brett Geddes
John
Natalie Dale
Teacher
Shana Rose
Victim
Jesse Peachment
Alexei
Gabriel Gray
Bartender
Stephen Richard
Marco
Режиссер Jay Reid
Сценарист Jay Reid
Композитор Nick MacMahon
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 22 мая 2026
Премьера в мире 25 августа 2025

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Nameless Films, Servitor Films
Другие названия
Sick Puppy, Wynaturzenie

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

Трейлеры фильма

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Больной щенок - Трейлер
Больной щенок Трейлер
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Отзывы о фильме

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Больной щенок
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