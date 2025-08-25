Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Её личный ад»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
5.8
Киноафиша
Фильмы
Больной щенок
5.8
Больной щенок
, 2025
Sick Puppy
Канада / ужасы, триллер / 18+
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Трейлеры
Пойду
0
Не пойду
0
Онлайн
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
5.8
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Пойду
0
Не пойду
0
Больной щенок
Трейлер
Трейлер
В ролях
Дилан Тейлор
Dale
Наташа Калис
Charlie
Rachel Boyd
Mia
Тони Наппо
Bill
Джулия Дайан
Devon
Precious Chong
Dr. Hanson
Brett Geddes
John
Natalie Dale
Teacher
Shana Rose
Victim
Jesse Peachment
Alexei
Gabriel Gray
Bartender
Stephen Richard
Marco
Режиссер
Jay Reid
Сценарист
Jay Reid
Композитор
Nick MacMahon
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Канада
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
22 мая 2026
Премьера в мире
25 августа 2025
Где посмотреть фильм
ИВИ
Производство
Nameless Films, Servitor Films
Другие названия
Sick Puppy, Wynaturzenie
Еще
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
10
голосов
4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Трейлеры фильма
Все трейлеры
Больной щенок
Трейлер
0
0
Все трейлеры
Все главные трейлеры на нашем канале
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Больной щенок - смотреть в онлайн-кинотеатре
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Нужно ли стирать новое постельное бельё: многие хозяйки годами допускают эту ошибку
Давно не парюсь из-за отросшего маникюра — и к мастеру не бегу: беру пилочку и решаю проблему в два счета
Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа
Сразу 2 свежих дорамы от Netflix обогнали «Игру в кальмара»: «захватывает с первой серии» и «смотрится на одном дыхании»
Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»
Летний кино-тест для выросших в СССР: вспомните по кадру 6 фильмов про каникулы
Новинка Первого канала на полке 10 лет лежала – лучше б там и осталась: «шедевр» с Быстровым выключил на 2-й серии, и уже не включу
Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете
Спрашивать возраст у дамы неприлично, но в этом тесте можно: угадайте, сколько лет было актрисам 7 фильмов СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри триллеры в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667