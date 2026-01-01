Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Юки Син
Yuuki Shin
Киноафиша
Персоны
Юки Син
Юки Син
Yuuki Shin
Дата рождения
6 марта 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой фэнтези
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.7
Кайдзю № 8
(2024)
8.6
Гачиакута
(2025)
8.2
Семья шпиона
(2022)
Фильмография Юки Син
Святой Грааль Эрис
аниме , фэнтези
2026, Япония
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7
Моя геройская академия: Вне закона
аниме , боевик, фэнтези
2025, Япония
7.2
Апокалипсис: Отель
аниме
2025, Япония
6
Отель для нелюдей
аниме , фэнтези
2025, Япония
8.6
Гачиакута
боевик, аниме , фэнтези
2025, Япония
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.2
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка»
Kaiju No.8
боевик, анимация
2025, Япония
Смотреть трейлер
6.1
Еко из Сэнгоку
аниме , фэнтези, приключения
2024, Япония
8.7
Кайдзю № 8
аниме , ужасы, фантастика
2024, Япония
Показать еще
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить