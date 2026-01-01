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Юки Син
Юки Син Yuuki Shin
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Юки Син

Yuuki Shin

Дата рождения
6 марта 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой фэнтези, Путешественник

Популярные фильмы

Кайдзю № 8 8.7
Кайдзю № 8 (2024)
Гачиакута 8.6
Гачиакута (2025)
Семья шпиона 8.2
Семья шпиона (2022)

Фильмография Юки Син

Святой Грааль Эрис
Святой Грааль Эрис
аниме , фэнтези 2026, Япония
Моя геройская академия: Вне закона 7
Моя геройская академия: Вне закона
аниме , боевик, фэнтези 2025, Япония
Апокалипсис: Отель 7.2
Апокалипсис: Отель
аниме 2025, Япония
Отель для нелюдей 6
Отель для нелюдей
аниме , фэнтези 2025, Япония
Гачиакута 8.6
Гачиакута
боевик, аниме , фэнтези 2025, Япония
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка» 8.2
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка» Kaiju No.8
боевик, анимация 2025, Япония
Смотреть трейлер
Еко из Сэнгоку 6.1
Еко из Сэнгоку
аниме , фэнтези, приключения 2024, Япония
Кайдзю № 8 8.7
Кайдзю № 8
аниме , ужасы, фантастика 2024, Япония
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