Кайдзю № 8: Миссия «Разведка»
– В мире, где гигантские монстры кайдзю регулярно атакуют города, человечество создало специальные силы обороны для борьбы с ними. Кафка Хибино мечтает стать частью этих сил, но в свои 32 года он всё ещё работает уборщиком после неудач на вступительных экзаменах. Всё меняется, когда он неожиданно превращается в кайдзю № 8 — человека-монстра с невероятной силой. Теперь он должен сражаться не только с другими кайдзю, но и с недоверием тех, кого он хочет защитить.
