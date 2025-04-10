Меню
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка» - дублированный трейлер
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка». Дублированный трейлер

Кайдзю № 8: Миссия «Разведка». Дублированный трейлер

Дата публикации: 10 апреля 2025
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка» – В мире, где гигантские монстры кайдзю регулярно атакуют города, человечество создало специальные силы обороны для борьбы с ними. Кафка Хибино мечтает стать частью этих сил, но в свои 32 года он всё ещё работает уборщиком после неудач на вступительных экзаменах. Всё меняется, когда он неожиданно превращается в кайдзю № 8 — человека-монстра с невероятной силой. Теперь он должен сражаться не только с другими кайдзю, но и с недоверием тех, кого он хочет защитить.
8.2 Кайдзю № 8: Миссия «Разведка»
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка» боевик, анимация, 2025, Япония
