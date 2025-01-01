Menu
Aleksandra Orehova
Kinoafisha
Persons
Aleksandra Orehova
Date of Birth
14 January 1989
Age
36 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
6.6
Battalion
(2014)
0.0
Krepkie oreshki
(2019)
0.0
Licemery
(2023)
4
Licemery
Crime, Detective
2023, Russia
Kukushki
Romantic
2023, Russia
Krepkie oreshki
Detective
2019, Russia
6.6
Battalion
Batalion
War, Romantic, History, Drama
2014, Russia
Watch trailer
