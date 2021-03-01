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Киноафиша Сериалы Крепкие орешки
Крепкие орешки (2019 - 2021) Крепкие орешки 16+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность 25 часов 36 минут
О чем сериал

Сериал «Крепкие орешки» – это отечественный детектив о полицейских-напарниках, вместе расследующих самые сложные дела. Юра Романов – идеальный муж и любящий отец, который занимается спортом и ведет образцово-показательный образ жизни. А вот его партнер Леня Лавров – напротив, не сторонник морали, неисправимый ловелас и завсегдатай ночных заведений. Эти двое терпеть друг друга не могут, а каждая их встреча заканчивается спором. Однако только вместе, дополняя друг друга, они могут раскрыть любое преступление.

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Ольга Бобкова
Ольга Бобкова
Александр Карпухов
Филипп Азаров
Филипп Азаров
Олег Абалян
Андрей Бабенко
Андрей Бабенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Крепкие орешки - Сезон 1 Сезон 1
2021, 32 эпизода
 
Кадры из сериала
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