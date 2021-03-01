Сериал «Крепкие орешки» – это отечественный детектив о полицейских-напарниках, вместе расследующих самые сложные дела. Юра Романов – идеальный муж и любящий отец, который занимается спортом и ведет образцово-показательный образ жизни. А вот его партнер Леня Лавров – напротив, не сторонник морали, неисправимый ловелас и завсегдатай ночных заведений. Эти двое терпеть друг друга не могут, а каждая их встреча заканчивается спором. Однако только вместе, дополняя друг друга, они могут раскрыть любое преступление.