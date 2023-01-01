Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ли Джон-сок
Ли Джон-сок Jong-suk Lee
Киноафиша Персоны Ли Джон-сок

Ли Джон-сок

Jong-suk Lee

Популярные фильмы

Игра в переговоры
Игра в переговоры (2018)
6.75

Фильмография Ли Джон-сок

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Режиссер 1
Игра в переговоры 6.8
Игра в переговоры Hyeob-sang
боевик, криминал, триллер 2018, Южная Корея
Билеты
Related video
Огромная потеря: скорбящий Домогаров «дал обет молчания»
Меньшова задала всего два колких вопроса, решив встретиться с любовницей мужа
Обнародован последний секрет Меньшова: скрывали не без причин
Алибасов пил все, что попадется под руку, а теперь не может есть и покрывается наростами
Эти привычки русских выводят из себя иностранцев: у вас они тоже есть
Больше не фрик с клыками: Ржевская из «Фабрики звезд» наконец-то остепенилась
На грудь даже не смотрят: пикантное фото Барановской вызвало неожиданную реакцию
Джамшут из шоу «Наша Russia» стал бомжом: эта история тронет любого
Скандальный сын Ефремова лишился возможности передвигаться: чуда не случилось
Тест: спланируйте идеальный отпуск и узнайте, что вас ждет этим летом
Этим знакам Зодиака нужно срочно заняться своим здоровьем, иначе будет беда
Домнина бросила Костомарова ради звезды сериалов: увидев его фото, женщины все поймут
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше