О персоне
Фильмография
Ли Чхэ-мин
Lee Chae-Min
Киноафиша
Персоны
Ли Чхэ-мин
Ли Чхэ-мин
Lee Chae-Min
Дата рождения
15 сентября 2000
Возраст
24 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Популярные фильмы
0.0
Увидимся в моей 19-й жизни
(2023)
0.0
Иерархия
(2024)
0.0
Шеф-повар тирана
(2025)
Фильмография Ли Чхэ-мин
Жанр
Все
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
2023
Все
3
Сериалы
3
Актер
3
Шеф-повар тирана
драма, исторический
2025, Южная Корея
Иерархия
драма, мелодрама, детектив
2024, Южная Корея
Увидимся в моей 19-й жизни
драма, комедия, мелодрама
2023, Южная Корея
