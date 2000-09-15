Меню
Ли Чхэ-мин
Дата рождения
15 сентября 2000
Возраст
24 года
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея

Популярные фильмы

Увидимся в моей 19-й жизни 0.0
Увидимся в моей 19-й жизни (2023)
Иерархия 0.0
Иерархия (2024)
Шеф-повар тирана 0.0
Шеф-повар тирана (2025)

Фильмография Ли Чхэ-мин

Жанр
Год
Все 3 Сериалы 3 Актер 3
Шеф-повар тирана
Шеф-повар тирана
драма, исторический 2025, Южная Корея
Иерархия
Иерархия
драма, мелодрама, детектив 2024, Южная Корея
Увидимся в моей 19-й жизни
Увидимся в моей 19-й жизни
драма, комедия, мелодрама 2023, Южная Корея
