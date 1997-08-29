Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Андре Лейтао
André Leitão
Киноафиша
Персоны
Андре Лейтао
Андре Лейтао
André Leitão
Дата рождения
29 августа 1997
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Лиссабон, Португалия
Популярные фильмы
0.0
Дары моря
(2023)
Фильмография Андре Лейтао
Жанр
Все
Боевик
Драма
Триллер
Год
Все
2023
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
Дары моря
драма, боевик, триллер
2023, Португалия
После тяжелой болезни набрала вес и стала выглядеть иначе: свежее фото звезды «Улиц разбитых фонарей»
Самый личный мультфильм Миядзаки: в этом аниме мы можем увидеть не только автора, но и его родителей
8,6 на IMDb и тысячи обсуждений: чем «Незнакомка в зеркале» покорила поклонников турецких сериалов
Гениальность Булгакова подтверждает камео на балу у Сатаны: как простая крестьянка очутилась среди исчадий «Мастера и Маргариты»
Со звездой «Гарри Поттера» и обладательницей «Оскара»: режиссер из России снял хоррор в Голливуде — осталось дождаться 2026-й
У «Дандадана» появился конкурент: фанаты сенэна сбежались на Prime Video — новое аниме цепляет с первого эпизода
Называли бездарностью и преступлением: Захаров жутко не любил один из лучших своих фильмов — и Гайдай был с ним полностью согласен
«Не могу я»: из-за Крамарова в этой сцене «Джентльменов удачи» Видову пришлось сниматься с каменным лицом
Октябрьский тест для киноманов: вспомните 5/5 фильмов СССР с осенней атмосферой по кадрам — лица актеров видны не везде
Михалков отказался, Янковский перекрестился: в «Формуле любви» Захарову пришлось снимать никому неизвестного грузина
«Майнкрафт в кино 2» обязан исправить главную ошибку первой части: напрямую связана с игрой и дико бесит геймеров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667