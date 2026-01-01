Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
О персоне
Фильмография
Мария Джоао Бастос
Maria João Bastos
Мария Джоао Бастос
Мария Джоао Бастос
Maria João Bastos
Дата рождения
18 июня 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Лиссабон, Португалия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.3
Дары моря
(2023)
6.7
Мотель Валькирии
(2023)
6.4
El Milagro de Lourdes
(2011)
4
7.3
Дары моря
драма, боевик, триллер
2023, Португалия
6.7
Мотель Валькирии
драма, комедия, криминал
2023, Португалия/Испания
6.4
El Milagro de Lourdes
Je m'appelle Bernadette
биография, драма
2011, Франция
5.7
Лиссабонские тайны
Mistérios de Lisboa
драма, детектив
2010, Франция / Португалия
Смотреть трейлер
