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Эдуард Айзатуллин
Edward Aizatullin
Киноафиша
Персоны
Эдуард Айзатуллин
Эдуард Айзатуллин
Edward Aizatullin
Дата рождения
29 октября 1998
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.4
13 карт
(2024)
0.0
Дух моей общаги
(2020)
Фильмография Эдуард Айзатуллин
8.4
13 карт
комедия, приключения
2024, Россия
Дух моей общаги
драма, комедия
2020, Россия
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