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О персоне
Фильмография
Мелике Ялова
Melike Yalova
Киноафиша
Персоны
Мелике Ялова
Мелике Ялова
Melike Yalova
Дата рождения
4 мая 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Анкара , Турция
Популярные фильмы
Великолепный век
(2011)
0
Фильмография Мелике Ялова
Жанр
Все
Драма
Исторический
Год
Все
2011
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Великолепный век
драма, исторический
2011, Турция
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