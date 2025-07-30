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Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило

30 июля 2025 11:50
Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило

Когда интерес к сериалу стал угасать, сценаристы пошли на хитрость.

Создатели «Великолепного века» мастерски держали зрителей в напряжении на протяжении всего сериала. Но когда интерес начал спадать, им пришлось искать новые ходы. Так во дворце появилась принцесса Изабелла Кастильская — свежая героиня и новая соперница Хюррем. Турецкая аудитория ликовала, а вот российские поклонники встретили нововведения куда более сдержанно.

Рейтинги говорят сами за себя

В начале второго сезона число зрителей упало с 17 миллионов до 12 — сигнал, что нужно срочно действовать. Решили сыграть на классических чувствах: соперничестве и любви — темы, которые всегда находят отклик у публики.

Эпизод с появлением принцессы показал хорошие результаты, а 33-я серия сезона стала настоящим прорывом. В ней Хюррем отправляет Изабелле ядовитую змею, а султан чудесным образом спасает новую героиню — такой поворот не мог не привлечь внимание зрителей.

К слову, после исчезновения девушки рейтинги снова пошли вниз. Хотя время от времени случались небольшие всплески, до прежних рекордных показателей сериал уже не возвращался.

Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило

Нам такое пришлось не по вкусу

Российские фанаты встретили новую героиню более прохладно — актрису Мелике Ипек Ялову нередко критиковали за игру, а еще за «слишком переделанную» внешность. Серии с любовными перипетиями многие посчитали скучными и затянутыми.

Лично я серии с Изабеллой пропускала, мыло мыльное, — сетует поклонница.

Публика требовала чего-то на грани: казней, болезней и провокаций. Жестоко, но интересно, трудно не согласиться.

Сериал в любом случае всегда был полон ярких персонажей. Но насколько эти образы соответствует исторической реальности? Например, помните Фатьму? У этой героини есть два заметных отличия от реальной истории — и одно из них напрямую связано с Хюррем.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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