Эта героиня взорвала рейтинги «Великолепного века» в Турции, но не впечатлила российских зрителей — ее появление взбесило

Когда интерес к сериалу стал угасать, сценаристы пошли на хитрость.

Создатели «Великолепного века» мастерски держали зрителей в напряжении на протяжении всего сериала. Но когда интерес начал спадать, им пришлось искать новые ходы. Так во дворце появилась принцесса Изабелла Кастильская — свежая героиня и новая соперница Хюррем. Турецкая аудитория ликовала, а вот российские поклонники встретили нововведения куда более сдержанно.

Рейтинги говорят сами за себя

В начале второго сезона число зрителей упало с 17 миллионов до 12 — сигнал, что нужно срочно действовать. Решили сыграть на классических чувствах: соперничестве и любви — темы, которые всегда находят отклик у публики.

Эпизод с появлением принцессы показал хорошие результаты, а 33-я серия сезона стала настоящим прорывом. В ней Хюррем отправляет Изабелле ядовитую змею, а султан чудесным образом спасает новую героиню — такой поворот не мог не привлечь внимание зрителей.

К слову, после исчезновения девушки рейтинги снова пошли вниз. Хотя время от времени случались небольшие всплески, до прежних рекордных показателей сериал уже не возвращался.

Нам такое пришлось не по вкусу

Российские фанаты встретили новую героиню более прохладно — актрису Мелике Ипек Ялову нередко критиковали за игру, а еще за «слишком переделанную» внешность. Серии с любовными перипетиями многие посчитали скучными и затянутыми.

Лично я серии с Изабеллой пропускала, мыло мыльное, — сетует поклонница.

Публика требовала чего-то на грани: казней, болезней и провокаций. Жестоко, но интересно, трудно не согласиться.

Сериал в любом случае всегда был полон ярких персонажей. Но насколько эти образы соответствует исторической реальности? Например, помните Фатьму? У этой героини есть два заметных отличия от реальной истории — и одно из них напрямую связано с Хюррем.