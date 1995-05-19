Меню
Агги К. Адамс
Aggy K. Adams
Агги К. Адамс
Aggy K. Adams
Дата рождения
19 мая 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Телец
Рост
170 см
Популярные фильмы
7.5
Таурин Старший
(2023)
5.0
Идеальный побег
(2023)
0.0
Греческий салат
(2023)
Фильмография Агги К. Адамс
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Фантастика
Год
Все
2025
2023
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актриса
4
Альтер
Altered
боевик, фантастика
2025, Канада
Смотреть трейлер
Билеты
Греческий салат
драма
2023, Франция
5
Идеальный побег
The Perfect Escape
комедия
2023, Великобритания / Румыния
7.5
Таурин Старший
Taurins Senior
комедия, драма
2023, Латвия
Новости о Агги К. Адамс
Том Фелтон надевает экзоскелет в трейлере фантастического боевика «Альтер»
В 7 серии сериала «Чужой: Земля» грубо нарушили канон, поддерживающийся десятилетиями: касается ксеноморфов
«Я разрушу жизнь Джихана и Альи»: эту героиню в 30 серии «Далекого города» ждет жестокий финальная
Второй сезон «Любопытной Варвары» на подходе: где снимали новые серии и какие локации увидят зрители
Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми
«Очень люблю»: любимым детективом Устиновой оказался не «Первый отдел» с «Невским» — россияне сериал оценили на 8,2
Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8
Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины
Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала
Если понравилась «Трасса» и «Хрустальный»: новый детектив с Акиньшиной похож сразу на два хита Маловичко
Вот уже 45 лет в «Москва слезам не верит» живет один ляп: но замечает его не каждый — всему виной наряд Катерины (фото)
Устали от «Шефа» с «Невским» и ищете, что посмотреть в сентябре? Вот 3 свежих сериала — тут и детективы, и пришельцы, а № 2 уже стартовал
