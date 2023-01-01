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The Perfect Escape

Идеальный побег, 2023

2023 / Великобритания / Румыния
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О фильме

В изолированном горном домике четыре пары заново открывают свои отношения.

Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2023
Режиссер
Кристина Якоб
В ролях
Джорджа Синикорни
Найджел Уитми
Стейси Танс
Агги К. Адамс
Маэва Демургер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Идеальный побег 1 постер
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