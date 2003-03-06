Оповещения от Киноафиши
Матия Джакетт
Матия Джакетт
Matia Jackett
Дата рождения
6 марта 2003
Возраст
22 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Онтарио, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.8
Раньше я был смешным
(2023)
6.5
Графство Эссекс
(2023)
6.1
Бостонский закон
(2025)
6.1
Бостонский закон
драма, криминал
2025, США
6.5
Графство Эссекс
драма
2023, Канада
4.9
Дух Рождества
The Christmas Spirit
комедия, триллер
2023, Канада
6.8
Раньше я был смешным
I Used to Be Funny
комедия, драма
2023, Канада
