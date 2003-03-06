Оповещения от Киноафиши
Матия Джакетт Matia Jackett
Киноафиша Персоны Матия Джакетт

Матия Джакетт

Matia Jackett

Дата рождения
6 марта 2003
Возраст
22 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Онтарио, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Раньше я был смешным 6.8
Раньше я был смешным (2023)
Графство Эссекс 6.5
Графство Эссекс (2023)
Бостонский закон 6.1
Бостонский закон (2025)

Фильмография Матия Джакетт

Жанр
Год
Бостонский закон 6.1
Бостонский закон
драма, криминал 2025, США
Графство Эссекс 6.5
Графство Эссекс
драма 2023, Канада
Дух Рождества 4.9
Дух Рождества The Christmas Spirit
комедия, триллер 2023, Канада
Раньше я был смешным 6.8
Раньше я был смешным I Used to Be Funny
комедия, драма 2023, Канада
