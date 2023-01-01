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Джорди Пуйоль Дольсет
Jordi Pujol Dolcet
Киноафиша
Персоны
Джорди Пуйоль Дольсет
Джорди Пуйоль Дольсет
Jordi Pujol Dolcet
Популярные фильмы
Земля Алькаррас
(2022)
8.230769
Фильмография Джорди Пуйоль Дольсет
Жанр
Все
Драма
Год
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2022
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1
Фильмы
1
Актер
1
8.2
Земля Алькаррас
Alcarràs
драма
2022, Испания
Билеты
Новости о Джорди Пуйоль Дольсет
Вышел трейлер драмы «Алькаррас», завоевавшей в этом году главный приз Берлинского кинофестиваля
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