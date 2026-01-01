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Скоро в прокате «Моана»
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Ксения Росет
Xènia Roset
Киноафиша
Персоны
Ксения Росет
Ксения Росет
Xènia Roset
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Земля Алькаррас
(2022)
Фильмография Ксения Росет
7.4
Земля Алькаррас
Alcarràs
драма
2022, Испания
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