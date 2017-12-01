В кругу семьи, 2017

Фикрет и Солмаз случайно знакомятся в тот день, когда поставили точку в отношениях с возлюбленными, с которыми жили на протяжении 21 года. Невротичный Фикрет, боящийся всего, неожиданным образом оказывается вовлеченным в игру, так как дочь Солмаз Зейнеп собралась выйти замуж за парня из Аданалы. Свадьба должна была состояться в кругу семьи, однако по настоянию семьи число приглашенных все больше и больше увеличивается. Подготовка к свадьбе проходит очень шумно – с выхватыванием оружия, с соблюдением всех традиций и вспыльчивыми родственниками. Смогут ли молодые влюбленные пожениться в такой обстановке?