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В кругу семьи
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Aile Arasinda

В кругу семьи, 2017

2017 / Турция
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О фильме

Фикрет и Солмаз случайно знакомятся в тот день, когда поставили точку в отношениях с возлюбленными, с которыми жили на протяжении 21 года. Невротичный Фикрет, боящийся всего, неожиданным образом оказывается вовлеченным в игру, так как дочь Солмаз Зейнеп собралась выйти замуж за парня из Аданалы. Свадьба должна была состояться в кругу семьи, однако по настоянию семьи число приглашенных все больше и больше увеличивается. Подготовка к свадьбе проходит очень шумно – с выхватыванием оружия, с соблюдением всех традиций и вспыльчивыми родственниками. Смогут ли молодые влюбленные пожениться в такой обстановке?

7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 23 апреля 2021
Премьера в мире 1 декабря 2017
Возраст 16+
Режиссер
Озан Ачыктан
В ролях
Энгин Гюнайдын
Демет Эвгар
Ердал Озиагкилар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В кругу семьи 1 постер
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