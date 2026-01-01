Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Lidiya Shevchenko
Lidiya Shevchenko
Kinoafisha
Persons
Lidiya Shevchenko
Lidiya Shevchenko
Lidiya Shevchenko
Actor type
Dramatic actress
,
Horror actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.4
Komitet
(2023)
6.2
Piligrim
(2023)
5.5
Chetvertyy
Filmography
7.4
Komitet
Drama
2023, Russia
6.2
Piligrim
Drama, Crime, Detective
2023, Russia
Ditya razdora
Romantic
2023, Russia
5.5
Chetvertyy
Horror
, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree