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Lidiya Shevchenko Lidiya Shevchenko
Kinoafisha Persons Lidiya Shevchenko

Lidiya Shevchenko

Lidiya Shevchenko

Actor type
Dramatic actress, Horror actress, Romantic actress

Popular Films

Komitet 7.4
Komitet (2023)
Piligrim 6.2
Piligrim (2023)
5.5
Chetvertyy

Filmography

Komitet 7.4
Komitet
Drama 2023, Russia
Piligrim 6.2
Piligrim
Drama, Crime, Detective 2023, Russia
Ditya razdora
Ditya razdora
Romantic 2023, Russia
5.5
Chetvertyy
Horror , Russia
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