Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Articles
Mehdi Bajestani
Mehdi Bajestani
Kinoafisha
Persons
Mehdi Bajestani
Mehdi Bajestani
Mehdi Bajestani
Date of Birth
12 January 1975
Age
51 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Thriller hero, Dramatic actor
Popular Films
7.5
Tatami
(2023)
7.0
Holy Spider
(2022)
Filmography
Genre
All
Crime
Drama
Thriller
Year
All
2023
2022
All
2
Films
2
Actor
2
7.5
Tatami
Tatami
Thriller
2023, Georgia / USA
Watch trailer
7
Holy Spider
Holy Spider
Crime, Drama, Thriller
2022, Denmark / Germany / Sweden / France
Watch trailer
News about Mehdi Bajestani’s private life
'Holy Spider': A Gripping Descent into Iran's Dark Underbelly
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree