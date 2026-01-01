Menu
Date of Birth
12 January 1975
Age
51 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Thriller hero, Dramatic actor

Filmography

Genre
Year
Tatami 7.5
Tatami Tatami
Thriller 2023, Georgia / USA
Holy Spider 7
Holy Spider Holy Spider
Crime, Drama, Thriller 2022, Denmark / Germany / Sweden / France
News about Mehdi Bajestani’s private life
Stills from the movie 'Holy Spider' (2022)
'Holy Spider': A Gripping Descent into Iran's Dark Underbelly
