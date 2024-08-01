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Татами - trailer
Киноафиша Трейлеры Татами. Trailer

Татами. Trailer

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Дата публикации: 1 августа 2024
Татами – Лейла и её тренер Марьям едут на чемпионат мира по дзюдо, когда они получают ультиматум от Исламской Республики, предписывающий Лейле инсценировать травму и проиграть.
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7.5 Татами
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