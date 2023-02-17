Тегеран, июль 2007 года. Девятнадцатилетняя Рейхане Джаббари проводит деловую встречу с новым клиентом, который неожиданно пытается ее изнасиловать, и девушка ударяет обидчика ножом. В тот же день ее арестовывают за убийство. Суд приговаривает Рейхане к смертной казни. Опираясь на семейные видео и съемки скрытой камерой, на рассказы родни и письма, написанные Рейхане в тюрьме, фильм прослеживает судьбу женщины, ставшей символом сопротивления и борьбы за права женщин даже за пределами Ирана.

