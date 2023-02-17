Оповещения от Киноафиши
Семь зим в Тегеране

Sieben Winter in Teheran 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Тегеран, июль 2007 года. Девятнадцатилетняя Рейхане Джаббари проводит деловую встречу с новым клиентом, который неожиданно пытается ее изнасиловать, и девушка ударяет обидчика ножом. В тот же день ее арестовывают за убийство. Суд приговаривает Рейхане к смертной казни. Опираясь на семейные видео и съемки скрытой камерой, на рассказы родни и письма, написанные Рейхане в тюрьме, фильм прослеживает судьбу женщины, ставшей символом сопротивления и борьбы за права женщин даже за пределами Ирана.
Страна Франция / Германия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 30 апреля 2025
Премьера в мире 17 февраля 2023
Дата выхода
14 сентября 2023 Германия
29 марта 2023 Франция TP
Сборы в мире $6 034
Производство Made In Germany Filmproduktion, Gloria Films, TS Productions
Другие названия
Sieben Winter in Teheran, Seven Winters in Tehran, Balam-i naleul delyeogage haejuo, Sept hivers à Téhéran, Sete Invernos em Teerão, Sette inverni a Teheran, Siedem zim w Teheranie, Siete inviernos en Teherán, Семь зим в Тегеране, Сім зим у Тегерані
Режиссер
Steffi Niederzoll
В ролях
Reyhaneh Jabbari
Shole Pakravan
Fereydoon Jabbari
Shahrzad Jabbari
Зара Амир Эбрахими
Зара Амир Эбрахими
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Отзывы о фильме

