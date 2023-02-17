Тегеран, июль 2007 года. Девятнадцатилетняя Рейхане Джаббари проводит деловую встречу с новым клиентом, который неожиданно пытается ее изнасиловать, и девушка ударяет обидчика ножом. В тот же день ее арестовывают за убийство. Суд приговаривает Рейхане к смертной казни. Опираясь на семейные видео и съемки скрытой камерой, на рассказы родни и письма, написанные Рейхане в тюрьме, фильм прослеживает судьбу женщины, ставшей символом сопротивления и борьбы за права женщин даже за пределами Ирана.
СтранаФранция / Германия
Продолжительность1 час 37 минут
Год выпуска2023
Премьера онлайн30 апреля 2025
Премьера в мире17 февраля 2023
Дата выхода
14 сентября 2023
Германия
29 марта 2023
Франция
TP
Сборы в мире$6 034
ПроизводствоMade In Germany Filmproduktion, Gloria Films, TS Productions
Другие названия
Sieben Winter in Teheran, Seven Winters in Tehran, Balam-i naleul delyeogage haejuo, Sept hivers à Téhéran, Sete Invernos em Teerão, Sette inverni a Teheran, Siedem zim w Teheranie, Siete inviernos en Teherán, Семь зим в Тегеране, Сім зим у Тегерані