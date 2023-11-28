Кузьму Котрелева подозревают в похищении девочки в трейлере триллера «Правда»

Кинокомпания «Пионер» представила трейлер детективного триллера «Правда», повествующего о расследовании похищений маленьких детей. В прокат фильм выйдет 1 февраля 2024 года.

Действие развернется в небольшом городке, где спустя время возобновляются пропажи детей. В прошлый раз преступника так и не поймали, так что он, очевидно, вновь вышел на охоту. Шестой жертвой становится пятилетняя Маша. Следователи пребывают в растерянности из-за отсутствия каких-либо улик, однако у них есть подходящий подозреваемый в лице парня по имени Женя (Кузьма Котрелев).

Пробыв в тюрьме два года, Женя выходит на свободу и обнаруживает, что его возлюбленная уже нашла себе другого мужчину, а друзья относятся к нему с недоверием. Женя оказывается тем, кто последним видел Машу перед ее исчезновением. Более того, ему известна правда о происходящем, но он вынужден держать рот на замке, чтобы снова не лишиться свободы. В довершение всего кто-то начинает звонить родственникам пропавших детей.

Вместе с Котрелевым ведущие роли сыграли Кирилл Кяро, Михаил Тройник и Александра Дроздова. Режиссером выступает Максим Кузнецов, авторы сценария — Алексей Камынин и Александр Родионов.