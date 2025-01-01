Меню
Стефани Сюй
Награды
Награды и номинации Стефани Сюй
Stephanie Hsu
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Стефани Сюй
Оскар 2023
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
