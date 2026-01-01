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Яна Дюбуи
Яна Дюбуи Yana Dubuis
Киноафиша Персоны Яна Дюбуи

Яна Дюбуи

Yana Dubuis

Дата рождения
24 июля 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Кузнецк, СССР
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Дочь 7.0
Дочь (2012)
Шифр 6.7
Шифр (2019)
Любовный треугольник 3.2
Любовный треугольник (2019)

Фильмография Яна Дюбуи

Шифр 6.7
Шифр
детектив, исторический 2019, Россия
Любовный треугольник 3.2
Любовный треугольник Lyubovnyy treugolnik
мелодрама, комедия 2019, Россия
Дочь 7
Дочь Doch
драма 2012, Россия
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Новости о Яна Дюбуи
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