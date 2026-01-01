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Яна Дюбуи
Yana Dubuis
Киноафиша
Персоны
Яна Дюбуи
Яна Дюбуи
Yana Dubuis
Дата рождения
24 июля 1987
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Кузнецк, СССР
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.0
Дочь
(2012)
6.7
Шифр
(2019)
3.2
Любовный треугольник
(2019)
Фильмография Яна Дюбуи
6.7
Шифр
детектив, исторический
2019, Россия
3.2
Любовный треугольник
Lyubovnyy treugolnik
мелодрама, комедия
2019, Россия
7
Дочь
Doch
драма
2012, Россия
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Новости о Яна Дюбуи
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