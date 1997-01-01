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Фильмография
Нам Юн-су
Nam Yoon-soo
Киноафиша
Персоны
Нам Юн-су
Нам Юн-су
Nam Yoon-soo
Дата рождения
1 января 1997
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Расположение короля
(2021)
0.0
Любовный квадрат
(2018)
0.0
Мамочки
(2020)
Фильмография Нам Юн-су
7.8
Расположение короля
драма, мелодрама, исторический, дорама
2021, Южная Корея
Мамочки
драма, комедия, дорама
2020, Южная Корея
Любовный квадрат
драма, мелодрама, дорама
2018, Южная Корея
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