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Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Чон Сон-иль
Jeong Seong-il
Киноафиша
Персоны
Чон Сон-иль
Чон Сон-иль
Jeong Seong-il
Карьера
Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Ночь и туман в зоне
(2015)
7.2
Кафе Нуар
(2009)
0.0
Мамочки
(2020)
Фильмография Чон Сон-иль
Сделано в Корее
драма, исторический, дорама
2025, Южная Корея
Мамочки
драма, комедия, дорама
2020, Южная Корея
7.6
Ночь и туман в зоне
Cheon-dang-ui bam-gwa an-gae
документальный
2015, Южная Корея
7.3
Кафе Нуар
Cafe noir
драма
2009, Южная Корея
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