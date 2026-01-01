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Чон Сон-иль Jeong Seong-il
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Чон Сон-иль

Jeong Seong-il

Карьера
Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Ночь и туман в зоне 7.6
Ночь и туман в зоне (2015)
Кафе Нуар 7.2
Кафе Нуар (2009)
Мамочки 0.0
Мамочки (2020)

Фильмография Чон Сон-иль

Сделано в Корее
Сделано в Корее
драма, исторический, дорама 2025, Южная Корея
Мамочки
Мамочки
драма, комедия, дорама 2020, Южная Корея
Ночь и туман в зоне 7.6
Ночь и туман в зоне Cheon-dang-ui bam-gwa an-gae
документальный 2015, Южная Корея
Кафе Нуар 7.3
Кафе Нуар Cafe noir
драма 2009, Южная Корея
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