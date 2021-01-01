Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Нападающий
1 постер
Киноафиша Сериалы Нападающий

Нападающий (2021 - 2021)

Akıncı 18+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал ATV
Продолжительность сериала 40 часов 0 минут

О чем сериал

Фатих работает учителем в средней школе. В его родном городе царит преступность и коррупция, он долго закрывал на это глаза, но его терпению пришел конец. Он решил действовать. По ночам мужчина стал превращаться в супер героя, который приходит на помощь слабым и обездоленным. Это приносило ему огромное удовольствие, однако со временем пришло осознание: он всегда будет одинок. Ведь, по мнению Фатиха, не существует женщины, способной поддержать такие стремления мужа. Однако все меняется, когда он встречает Нергис. Эта девушка не только не против увлечений Фатиха, но еще и решает оказывать ему всяческую поддержку.

Нападающий - трейлер первого сезона
Нападающий  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Йылдырай Шахинлер
Толга Текин
Шюкрю Озйылдыз
Бюшра Девели
Эркан Бекташ
Сермет Ешиль
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
2.3 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Нападающий - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 20 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Настоящую легенду в мире Толкина покажут в «Кольцах власти»: что на самом деле произошло с Нуменором
Любителям триллеров в духе «Твин Пикса» — смотреть обязательно: этот сериал всего из 6 серий захватит вас с головой
Он был и тенью, и ключом»: кто такой Соло из «Укрытия» и почему без него рухнет вся система
«Меня зовут Максимус Деций Меридий»: биография настоящего генерала Марка Аврелия из «Гладиатора»
«28 лет спустя» специально начали с показа «Телепузиков»: эта сцена пугает британцев больше, чем моменты с зараженными
«Игра престолов» за бортом: в этих 5 сериалах все сезоны на вес золото — в топе нет «Во все тяжкие», но есть его спин-офф
Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами
Похищения в санатории, борьба с мафией: «Первый отдел» получил конкурента на НТВ — в «Дельфин-3» Жарков вновь играет Шибанова
В «Интерстелларе» не назвали имя главного героя: Нолан намеренно скрывал ради одной шутки в финале
Фанаты считали, что «Дюну» невозможно снять, но у Вильнева вышло: 7 книг, которые тоже пора экранизировать
«Грязь, разврат и расчлененка»: свежий сериал НТВ с Устюговым должен был заменить «Невского», но зрители не выдерживают и 1 серию
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше