Фатих работает учителем в средней школе. В его родном городе царит преступность и коррупция, он долго закрывал на это глаза, но его терпению пришел конец. Он решил действовать. По ночам мужчина стал превращаться в супер героя, который приходит на помощь слабым и обездоленным. Это приносило ему огромное удовольствие, однако со временем пришло осознание: он всегда будет одинок. Ведь, по мнению Фатиха, не существует женщины, способной поддержать такие стремления мужа. Однако все меняется, когда он встречает Нергис. Эта девушка не только не против увлечений Фатиха, но еще и решает оказывать ему всяческую поддержку.