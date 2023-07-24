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Постер сериала Душа не слышит
Постер сериала Душа не слышит
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Душа не слышит

Душа не слышит (2023 - …)

Ruhun Duymaz 18+
Год выпуска 2023
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал FOX Türkiye
Продолжительность сериала 19 часов 30 минут

О чем сериал

Герой турецкого детективно-драматического сериала «Душа не слышит» – молодой агент полиции Онур Карасу, который пытается вывести на чистую воду крупного бизнесмена Дживана Корала. Тот скрывает свои истинные темные делишки за фасадом известной ювелирной компании. Чтобы узнать правду, Онур начинает встречаться с родной сестрой преступника Хиляль и даже делает ей предложение. Задержание должно произойти в день свадьбы, но все планы агента портит подруга невесты – загадочная и дерзкая девушка по имени Эсе.

В ролях
В ролях
Зухал Генцер Эркайя
Бурджу Озберк
Бурджу Озберк
Шюкрю Озйылдыз
Шехсувар Акташ
Аслы Сюмен
Тугрул Тулек
Тугрул Тулек
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
6.7 IMDb
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Сезоны
Душа не слышит - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 9 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Юлия Каюмова 25 сентября 2023, 01:23
Отличный сериал с прекрасными актерами❤️рекомендую к просмотру.
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