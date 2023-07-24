Герой турецкого детективно-драматического сериала «Душа не слышит» – молодой агент полиции Онур Карасу, который пытается вывести на чистую воду крупного бизнесмена Дживана Корала. Тот скрывает свои истинные темные делишки за фасадом известной ювелирной компании. Чтобы узнать правду, Онур начинает встречаться с родной сестрой преступника Хиляль и даже делает ей предложение. Задержание должно произойти в день свадьбы, но все планы агента портит подруга невесты – загадочная и дерзкая девушка по имени Эсе.