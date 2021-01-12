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Постер сериала Приоритет чудо-яйца
Постер сериала Приоритет чудо-яйца
Постер сериала Приоритет чудо-яйца
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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3 постера
Киноафиша Сериалы Приоритет чудо-яйца

Приоритет чудо-яйца (2021 - 2021)

Wonder Egg Priority 18+
Год выпуска 2021
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал NTV
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Речь идет о старшекласснице Аи, которая испытывает глубокую скорбь из-за самоубийства своей лучшей подруги Които. Всё меняется, когда ей попадает в руки таинственное чудо-яйцо, которое ночью открывается, погружая её в мир грёз. Здесь Аи сталкивается с девочкой, которую она должна защищать, и вскоре узнаёт, что спасение достаточного числа людей в этом волшебном мире может вернуть её подругу. Вдохновлённая этой миссией, Аи решает продолжать покупать чудо-яйца и защищать их обитателей от всех бедствий, которые встречаются на их пути.

Приоритет чудо-яйца - трейлер первого сезона
Приоритет чудо-яйца  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Tomori Kusunoki
Масатомо Накадзава
Юя Утида
Хинаки Яно
Харука Сираиси
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Приоритет чудо-яйца - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 12 эпизодов
 
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