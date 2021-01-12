Речь идет о старшекласснице Аи, которая испытывает глубокую скорбь из-за самоубийства своей лучшей подруги Които. Всё меняется, когда ей попадает в руки таинственное чудо-яйцо, которое ночью открывается, погружая её в мир грёз. Здесь Аи сталкивается с девочкой, которую она должна защищать, и вскоре узнаёт, что спасение достаточного числа людей в этом волшебном мире может вернуть её подругу. Вдохновлённая этой миссией, Аи решает продолжать покупать чудо-яйца и защищать их обитателей от всех бедствий, которые встречаются на их пути.