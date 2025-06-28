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Постер сериала Домашний репетитор герцогини
Постер сериала Домашний репетитор герцогини
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Домашний репетитор герцогини

Домашний репетитор герцогини (2025 - …)

Kôjo Denka no Kateikyôshi 18+
Год выпуска 2025
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Главный герой Аллен – очень способный молодой маг, мечтающий стать профессиональным колдуном. Но излишне смелые взгляды юноши приводят к разногласиям с комиссией королевской академии, и он с треском проваливает вступительный экзамен.  Не став студентом, Аллен оказывается сильно стеснён в финансах и соглашается стать частным преподавателем для дочери богатого аристократа Тины. Юная подопечная, отличающаяся несносным характером, успела сменить несколько наставников, но так и не освоила даже азов магии. Вдохновлённый новой работой Аллен решает подойти к делу творчески, разработав для Тины авторский метод обучения.  Получится ли у молодого гувернёра добиться успеха? С какими трудностями и даже тайнами ему предстоит столкнуться в роскошном дворце?

Домашний репетитор герцогини - трейлер первого сезона
Домашний репетитор герцогини  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Юто Уэмура
Дзюнъити Сувабэ
Дзюнъити Сувабэ
Икуми Хасэгава
Хана Сато
Хироси Нака
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Домашний репетитор герцогини»

Серия 5 / Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 июля 2025
Серия 6 / Episode 6
Сезон 1 Серия 6
2 августа 2025
Серия 7 / Episode 7
Сезон 1 Серия 7
9 августа 2025
Серия 8 / Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 августа 2025
Серия 9 / Episode 9
Сезон 1 Серия 9
23 августа 2025
Серия 10 / Episode 10
Сезон 1 Серия 10
30 августа 2025
Серия 11 / Episode 11
Сезон 1 Серия 11
6 сентября 2025
Серия 12 / Episode 12
Сезон 1 Серия 12
13 сентября 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Домашний репетитор герцогини - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 12 эпизодов
 
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