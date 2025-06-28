Главный герой Аллен – очень способный молодой маг, мечтающий стать профессиональным колдуном. Но излишне смелые взгляды юноши приводят к разногласиям с комиссией королевской академии, и он с треском проваливает вступительный экзамен. Не став студентом, Аллен оказывается сильно стеснён в финансах и соглашается стать частным преподавателем для дочери богатого аристократа Тины. Юная подопечная, отличающаяся несносным характером, успела сменить несколько наставников, но так и не освоила даже азов магии. Вдохновлённый новой работой Аллен решает подойти к делу творчески, разработав для Тины авторский метод обучения. Получится ли у молодого гувернёра добиться успеха? С какими трудностями и даже тайнами ему предстоит столкнуться в роскошном дворце?