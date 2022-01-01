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Киноафиша Сериалы Женщина с котом и детективом

Женщина с котом и детективом (2022 - …)

Женщина с котом и детективом
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

В центре событий оказывается Юлия Логинова – зубной врач и начинающий автор детективов. У нее вышла первая книга, которая сразу нашла своего читателя. Поклонники находятся в нетерпеливом ожидании следующего романа. Молодой человек Логиновой – следователь Денис Потапов – убежден, что книга получилась столь удачной благодаря его историям и рекомендациям. Он хочет, чтобы Юля сделала его своим соавтором. Логинова отказывается, они ссорятся, и Юля остается без рассказов Дениса, а соответственно – без идеи новой книги.

В ролях
В ролях
Галина Петрова
Галина Петрова
Андрей Мокеев
Иван Купреенко
Иван Купреенко
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Виктория Плоп
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 4 эпизода
 
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