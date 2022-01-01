В центре событий оказывается Юлия Логинова – зубной врач и начинающий автор детективов. У нее вышла первая книга, которая сразу нашла своего читателя. Поклонники находятся в нетерпеливом ожидании следующего романа. Молодой человек Логиновой – следователь Денис Потапов – убежден, что книга получилась столь удачной благодаря его историям и рекомендациям. Он хочет, чтобы Юля сделала его своим соавтором. Логинова отказывается, они ссорятся, и Юля остается без рассказов Дениса, а соответственно – без идеи новой книги.