Сериал «Детдомовка» – это российский детектив о тайнах бывшей воспитанницы приюта Анастасии Кукушкиной. Сейчас она уже взрослая женщина, давно выпустившаяся из детского дома, преподает танцы в городском ДК и воспитывает маленькую дочку. Ее жизнь идет размеренно и спокойно, пока однажды Настю не похищают неизвестные бандиты. Когда женщина чудом спасается, она понимает, что теперь на нее и ее ребенка объявлена настоящая охота. Ей придется разобраться, кому выгодна ее смерть, и любыми способами защитить свою семью.