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Киноафиша Сериалы Детдомовка
Детдомовка (2021 - …) Детдомовка 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 8 минут
О чем сериал

Сериал «Детдомовка» – это российский детектив о тайнах бывшей воспитанницы приюта Анастасии Кукушкиной. Сейчас она уже взрослая женщина, давно выпустившаяся из детского дома, преподает танцы в городском ДК и воспитывает маленькую дочку. Ее жизнь идет размеренно и спокойно, пока однажды Настю не похищают неизвестные бандиты. Когда женщина чудом спасается, она понимает, что теперь на нее и ее ребенка объявлена настоящая охота. Ей придется разобраться, кому выгодна ее смерть, и любыми способами защитить свою семью.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эмилия Спивак
Эмилия Спивак
Андрей Некрасов
Андрей Некрасов
Эрнест Тимерханов
Евгений Ганелин
Евгений Ганелин
Александр Ратников
Александр Ратников
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Детдомовка - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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