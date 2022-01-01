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Ирина Авдеенко
Ирина Авдеенко
О персоне
Фильмография
Ирина Авдеенко
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Дата рождения
15 апреля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Сумы, СССР (Украина)
Биография Ирины Авдеенко
Родился 15 апреля 1985 года. Сумы, СССР (Украина).
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