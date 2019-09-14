Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Опекун
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Опекун
Опекун (2019 - 2019) Опікун 12+
Год выпуска 2019
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Домашний
Телеканал Україна
Продолжительность 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Опекун» – это история о стоматологе Алексее, который ведет достаточно легкомысленный образ жизни. У него редко бывают постоянные связи с представительницами прекрасного пола. Но однажды вечером герой сбил на дороге телеведущую Анну Михееву. Женщину срочно доставили в больницу, где она впала в кому. Ее состояние внушает опасение. Фролов не виноват в автокатастрофе, но представителей средств массовой информации это не волнует. Дело получает широкий общественный резонанс.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Алексей Морозов
Алексей Морозов
Светлана Зельбет
Светлана Зельбет
Екатерина Вишневая
Олег Замятин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Опекун - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Приложение киноафиши