Российский мелодраматический сериал «Опекун» – это история о стоматологе Алексее, который ведет достаточно легкомысленный образ жизни. У него редко бывают постоянные связи с представительницами прекрасного пола. Но однажды вечером герой сбил на дороге телеведущую Анну Михееву. Женщину срочно доставили в больницу, где она впала в кому. Ее состояние внушает опасение. Фролов не виноват в автокатастрофе, но представителей средств массовой информации это не волнует. Дело получает широкий общественный резонанс.