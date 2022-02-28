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Валерия
Валерия
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Дата рождения
17 апреля 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Овен
Биография Валерия
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Статьи о персоне
"Возьмем тебя в долю": Валерия сболтнула лишнего о шоу "Маска"
Эстрадная певица Валерия откровенно рассказала о том, как ей предлагали деньги за слив данных об участниках шоу "Маска" на канале НТВ.
Написать
28 февраля 2022 07:30
"Глухота остается навсегда": перенесшая ковид дочь Валерии столкнулась с новой бедой
Певица Шена Шульгина — дочь эстрадной артистки Валерии — столкнулась с серьзными побочными последствиями после того, как переболела коронавирусной инфекцией. Она едва навсегда не распрощалась со своей карьерой.
Написать
13 февраля 2022 15:08
"Драгоценный подарок": годовалая внучка затмила Валерию улыбкой
Ровно год назад эстрадная певица Валерия впервые стала бабушкой. У ее младшего сына Арсения Шульгина родилась дочь Селин.
Написать
1 января 2022 16:57
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