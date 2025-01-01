Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Боуэн Янг
Награды
Награды и номинации Боуэна Янга
Bowen Yang
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Боуэна Янга
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Три свежих фильма сентября, о которых скоро все будут говорить – Майкл Дуглас в одном из них великолепен
На экране кажется чистая графика, а на самом деле это реальный остров: где снимали «Чужой: Земля»
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«Ей довольно трудно»: день рождения Басилашвили омрачен известием о состоянии Фрейндлих
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667