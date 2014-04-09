Герои японского аниме-сериала «Нет игры – нет жизни» – брат Сиро и сестра Сора, которые страстно увлечены компьютерными играми. Они оба не учатся и не работают, а все свободное время и деньги тратят на свое хобби. Впрочем, реальность вокруг себя они тоже воспринимают как игру – довольно унылую и давно не обновлявшуюся. Однажды на них обращает внимание Бог и решает перевести их «на новый уровень» – в параллельную реальность, где все на свете, включая международные конфликты, решается посредством честной игры.