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Постер сериала Нет игры – нет жизни
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Киноафиша Сериалы Нет игры – нет жизни

Нет игры – нет жизни (2014 - 2014)

No Game No Life 18+
Год выпуска 2014
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал AT-X
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Герои японского аниме-сериала «Нет игры – нет жизни» – брат Сиро и сестра Сора, которые страстно увлечены компьютерными играми. Они оба не учатся и не работают, а все свободное время и деньги тратят на свое хобби. Впрочем, реальность вокруг себя они тоже воспринимают как игру – довольно унылую и давно не обновлявшуюся. Однажды на них обращает внимание Бог и решает перевести их «на новый уровень» – в параллельную реальность, где все на свете, включая международные конфликты, решается посредством честной игры.

В ролях
В ролях
Миюки Савасиро
Миюки Савасиро
Ёсицугу Мацуока
Ёсицугу Мацуока
Риэ Кугимия
Риэ Кугимия
Юкари Тамура
Юкари Тамура
Ai Kayano
Ёко Хикаса
Ёко Хикаса
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Нет игры – нет жизни - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 12 эпизодов
 
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